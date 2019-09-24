На финишную прямую вышло ﻿строительство первого блока Белорусской АЭС

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство первого блока Белорусской атомной электростанции (АЭС), которую строит госкорпорация "Росатом", вышло на завершающий этап. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

"Буквально сегодня с правительством Белоруссии зафиксировали выход блока БелАЭС на финишную прямую", - сказал он.

Ранее во вторник Лихачев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в рамках рабочей встречи обсудили ход подготовки к пуску первого энергоблока Белорусской АЭС.



