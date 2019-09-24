Трамп дал разрешение на публикацию полной стенограммы разговора с Зеленским

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму его июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сообщил во вторник в "Твиттере".

"В данный момент я нахожусь в ООН, представляя нашу страну [на Генассамблее], но я разрешил завтра опубликовать полную, рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружественный и совершенно соответствующий требованиям звонок", - написал Трамп.

"Никакого давления, в отличие от Джо Байдена и его сына. Никакой услуги за услугу. Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм в истории!" - продолжил хозяин Белого дома.



