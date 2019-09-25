Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа
07:00 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".
До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатах лишь трижды.
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