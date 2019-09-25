Украина разрешила опубликовать полную стенограмму разговора Трампа с Зеленским
07:20 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинское правительство дало свое разрешение на публикацию полной стенограммы июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter.
"Госсекретарь [США Майкл] Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их [украинским] президентом. Они даже не догадываются, что в этом такого. Настоящая афера "охота на ведьм" со стороны демократов!" - написал президент.
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