Украина разрешила опубликовать полную стенограмму разговора Трампа с Зеленским

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское правительство дало свое разрешение на публикацию полной стенограммы июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter.

"Госсекретарь [США Майкл] Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их [украинским] президентом. Они даже не догадываются, что в этом такого. Настоящая афера "охота на ведьм" со стороны демократов!" - написал президент.