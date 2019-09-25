Опрос: Больше половины россиян считают главной проблемой рост цен

07:40 Источник: Интерфакс

Более половины граждан России (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Каждый четвертый россиянин (24%) называет наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.

По данным опроса, с 10% до 18% по сравнению с прошлым годом увеличилось число россиян, которые более всего опасаются наплыва мигрантов.

Опрос проведен 22 - 28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.