Опрос: Больше половины россиян считают главной проблемой рост цен
07:40 25.09.2019 Источник: Интерфакс
Более половины граждан России (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Каждый четвертый россиянин (24%) называет наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
По данным опроса, с 10% до 18% по сравнению с прошлым годом увеличилось число россиян, которые более всего опасаются наплыва мигрантов.
Опрос проведен 22 - 28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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