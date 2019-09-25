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Взрыв прогремел в полицейском автобусе в Турции - Reuters

08:20 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в полицейском автобусе в турецкой провинции Адана на юге страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

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