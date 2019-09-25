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Путин направил ряду мировых лидеров послание, касающееся развертывания ракет - СМИ

09:00 25.09.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил.

Ознакомившийся с документом собеседник “Ъ” в одной из стран, куда ушло послание, пояснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.

Между тем из письма президента Путина следует: Москва готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер.

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