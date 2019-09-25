Синдзо Абэ предложил провести структурную реформу СБ ООН

09:05 Источник: РБК

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что необходимо провести структурную реформу Совета Безопасности ООН. Об этом он сообщил на 74-й сессии Генассамблеи организации, трансляция выступления опубликована на канале в YouTube.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, абсолютно необходима реформа структуры Совета безопасности», — сказал он.



Абэ добавил, что Япония будет участвовать в выборах 2022 года и хочет стать непостоянным членом Совбеза. РБК