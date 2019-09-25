МЧС собирается ликвидировать 578 своих учреждений

09:20 Источник: Известия

МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений. Реорганизация связана с переходом на новую организационно-штатную структуру, cообщили в ведомстве во вторник, 24 сентября.

До конца 2019 года министерство планирует упразднить, в частности, ряд пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам, а также центр материально-технического обеспечения.



Новая организационно-штатная структура будет введена в МЧС 1 января 2020 года.



Отмечается, что всем сотрудникам упраздняемых подразделений будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо им будут выплачены компенсации. Известия

