МЧС собирается ликвидировать 578 своих учреждений
09:20 25.09.2019 Источник: Известия
МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений. Реорганизация связана с переходом на новую организационно-штатную структуру, cообщили в ведомстве во вторник, 24 сентября.
До конца 2019 года министерство планирует упразднить, в частности, ряд пожарно-спасательных подразделений, центров управления в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам, а также центр материально-технического обеспечения.
Новая организационно-штатная структура будет введена в МЧС 1 января 2020 года.
Отмечается, что всем сотрудникам упраздняемых подразделений будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо им будут выплачены компенсации. Известия
НОВОСТИ
- 09:32 25.09.2019
- Лавров и Зеленский провели краткий разговор на полях сессии Генассамблеи ООН
- 09:05 25.09.2019
- Синдзо Абэ предложил провести структурную реформу СБ ООН
- 09:00 25.09.2019
- Путин направил ряду мировых лидеров послание, касающееся развертывания ракет - СМИ
- 08:40 25.09.2019
- В Пекине открыли один из крупнейших в мире аэропортов
- 08:20 25.09.2019
- Взрыв прогремел в полицейском автобусе в Турции - Reuters
- 08:00 25.09.2019
- Максимальная температура воздуха в Москве сегодня 8-10 градусов
- 07:40 25.09.2019
- Опрос: Больше половины россиян считают главной проблемой рост цен
- 07:20 25.09.2019
- Украина разрешила опубликовать полную стенограмму разговора Трампа с Зеленским
- 07:00 25.09.2019
- Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа
- 22:30 24.09.2019
- Трамп дал разрешение на публикацию полной стенограммы разговора с Зеленским
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать