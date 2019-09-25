Лавров и Зеленский провели краткий разговор на полях сессии Генассамблеи ООН
09:32 25.09.2019
Глава МИД России Сергей Лавров и украинский президент Владимир Зеленский кратко переговорили на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах, разговор касался отношений двух стран. По данным РИА "Новости", беседа носила "вполне деловой" характер. ren.tv
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