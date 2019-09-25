Россиян не пустили в США на конференцию по запрету ядерных испытаний

10:20 Источник: Российская газета

В среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что американские визы не получили ряд российских участников конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Это мероприятие с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова должно было пройти на полях Генассамблеи ООН примерно в семь вечера по Москве. "РГ"

