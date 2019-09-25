Министерство культуры объяснило намерение ввести в "Царском селе" отдельные дни для китайских туристов
10:32 25.09.2019 Источник: Lenta.ru
Министерство культуры России пояснило свою позицию по поводу возможного введения в музее-заповеднике «Царское Село» отдельных дней посещения для китайских туристов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
«Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющими страну – стратегический партнер России являются желанными гостями в музее», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что постараются сделать все возможное для облегчения доступа в музей как российских, так и китайских туристов.
Ранее заместитель министра культуры России Алла Манилова поручила отрегулировать туристические потоки в «Царском Селе». В частности, она предложила ввести отдельные дни посещений для туристов из Китая, которые составляют 60-70 процентов всех посетителей. До этого в сентябре сообщалось, что российские туристы не могут попасть в музей-заповедник из-за наплыва китайских групп. Lenta.Ru
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