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НОВОСТИ

В православной гимназии Иркутска произошло массовое отравление детей

11:20 25.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

24 человека почувствовали недомогание после того, как съели пирожные, 11 заболевших попали в больницу, некоторые находятся в тяжёлом состоянии, сообщает агентство «ИрСити» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Директор православной женской гимназии Александр Беломестных заявил ТАСС, что приостановлена работа столовой. По его словам, кухню арендовал частный предприниматель, который обеспечивал детей питанием. Результаты эпидемиологического исследования пока не обнародованы.  Говорит Москва

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