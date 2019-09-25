В православной гимназии Иркутска произошло массовое отравление детей
11:20 25.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
24 человека почувствовали недомогание после того, как съели пирожные, 11 заболевших попали в больницу, некоторые находятся в тяжёлом состоянии, сообщает агентство «ИрСити» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Директор православной женской гимназии Александр Беломестных заявил ТАСС, что приостановлена работа столовой. По его словам, кухню арендовал частный предприниматель, который обеспечивал детей питанием. Результаты эпидемиологического исследования пока не обнародованы. Говорит Москва
Новости
- 12:32 25.09.2019
- Хиллари Клинтон поддержала процедуру импичмента Дональда Трампа
- 12:20 25.09.2019
- Израильская полиция задержала палестинского министра по делам Иерусалима - ТВ
- 12:05 25.09.2019
- Совфед снова назначил Лебедева на должность главы ВС РФ
- 12:00 25.09.2019
- Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в июле на 14%
- 11:32 25.09.2019
- Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции - ТВ
- 11:05 25.09.2019
- Минюст предлагает наделить приставов правом взламывать двери в некоторых случаях
- 11:00 25.09.2019
- Совет Федерации единогласно переизбрал Валентину Матвиенко на должности председателя палаты
- 10:32 25.09.2019
- Министерство культуры объяснило намерение ввести в "Царском селе" отдельные дни для китайских туристов
- 10:20 25.09.2019
- Россиян не пустили в США на конференцию по запрету ядерных испытаний
- 10:05 25.09.2019
- До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать