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Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции - ТВ

11:32 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского Хельсингборга (провинция Сконе) из-за уснувшего за штурвалом капитана. Как сообщил в среду телеканал Эс-вэ-тэ со ссылкой на береговую охрану королевства, все семеро членов экипажа судна россияне.

"Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование. <...> Его могут задержать", - прокомментировала ситуацию представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг.

По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг (провинция Эстергётланд). Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна и оценивают состояние здоровья членов экипажа положительно.

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