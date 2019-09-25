Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции - ТВ
11:32 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского Хельсингборга (провинция Сконе) из-за уснувшего за штурвалом капитана. Как сообщил в среду телеканал Эс-вэ-тэ со ссылкой на береговую охрану королевства, все семеро членов экипажа судна россияне.
"Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование. <...> Его могут задержать", - прокомментировала ситуацию представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг.
По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг (провинция Эстергётланд). Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна и оценивают состояние здоровья членов экипажа положительно.
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