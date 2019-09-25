Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в июле на 14%

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в июле этого года вырос на 14% по сравнению июнем, составив $4,6 млрд. Этот объем спроса оказался меньше, чем в июле 2017-2018 гг., следует из материалов Банка России.

"В июле 2019 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с июнем вырос на 14% и составил 4,6 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в июле 2017 и 2018 годов, на 15% и 10% соответственно", - сообщил ЦБ.



При этом регулятор отметил, что увеличение спроса населения на иностранную валюту является сезонным и связано с периодом массовых отпусков. Так, по сравнению с июнем спрос на европейскую валюту вырос на 26%, на доллары США - на 7%, составив $1,7 млрд и $2,8 млрд соответственно. Вместе с тем доля долларов США в структуре совокупного спроса снизилась до 61% против 64% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 34% до 38%.

