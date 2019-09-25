Совфед снова назначил Лебедева на должность главы ВС РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду назначил на новый срок председателем Верховного суда (ВС) РФ 76-летнего Вячеслава Лебедева, который возглавляет его уже на протяжении 30 лет.

Представление о назначении Лебедева на должность председателя ВС РФ в Совфед внес президент России Владимир Путин, после того как Высшая квалификационная коллегия судей РФ 17 сентября рекомендовала переназначить Лебедева. Положительная рекомендация коллегии судей является необходимым условием для назначения кандидата на должность.



Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года, после чего вновь назначался на эту должность пять раз, последний раз - в 2014 году на должность председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого вошел бывший Высший арбитражный суд. Вячеслав Лебедев - 13-й председатель Верховного суда РФ. Высший судебный орган впервые появился в России в 1923 году.

