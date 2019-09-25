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Израильская полиция задержала палестинского министра по делам Иерусалима - ТВ

12:20 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Израиля в среду задержала палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Других подробностей пока не приводится.

В июне израильская полиция уже задерживала Фади Хадми, после допроса его отпустили, сообщало палестинское информационное агентство ВАФА.

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