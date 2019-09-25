Израильская полиция задержала палестинского министра по делам Иерусалима - ТВ
12:20 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Израиля в среду задержала палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Других подробностей пока не приводится.
В июне израильская полиция уже задерживала Фади Хадми, после допроса его отпустили, сообщало палестинское информационное агентство ВАФА.
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