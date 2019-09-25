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Хиллари Клинтон поддержала процедуру импичмента Дональда Трампа

12:32 25.09.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала начало проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает People.

Он оценила обстоятельства, которые привели к решению Конгресса провести импичмент, как «чрезвычайную ситуацию». Политик также назвала президента России Владимира Путина другом Трампа, от которого «необходимо защищаться».

Клинтон также заявила, что не может дать однозначного ответа относительно того, как много времени у нее ушло на принятие такого решения.

В 2016 году Клинтон являлась оппонентом Трампа в президентской гонке.

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.  Газета.Ru

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