Снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч поддержала ГИБДД
13:00 25.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ГИБДД поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч. Замглавы ведомства Владимир Кузин сообщил, что норма может быть прописана в новом КоАПе. Правительство планирует внести его в Госдуму уже в начале 2020 года.
В первую очередь снижение ненаказуемого порога необходимо виду того, что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скорости участниками дорожного движения, пояснил Кузин в эфире «Авторадио»
Кроме того, ГИБДД собирается добавить в новый КоАП и штраф за опасное вождение. Этот термин в правила дорожного движения добавили еще три года назад, но санкций за такую езду пока не предусмотрено.
Раньше водителям, превысившим скорость на 10 км/ч, грозил штраф в 100 рублей. В 2013 году эту норму отменили. Сейчас минимальное превышение, за которое предусмотрен штраф, составляет 20 км/ч (грозит штрафом в 500 рублей). Говорит Москва
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