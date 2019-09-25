Зеленский назвал свои разговоры с Трампом конфиденциальными - CNN
13:05 25.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о конфиденциальном характере его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.
На вопрос СМИ к главе украинского государства на полях Саммита ООН по целям устойчивого развития в Нью-Йорке Зеленский просто ответил, что его беседы с Трампом являются "частными и конфиденциальными".
На вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмма их разговора была обнародована, Зеленский ответил: "Посмотрим".
НОВОСТИ
- 14:12 25.09.2019
- Британский парламент возобновил свою деятельность
- 14:00 25.09.2019
- Инициатор создания сайта "Миротворец" стал заместителем главы МВД Украины
- 13:32 25.09.2019
- Более 1,6 тыс. судей в РФ были привлечены к дисциплинарной ответственности за 5 лет
- 13:20 25.09.2019
- Итоги выборов 8 сентября отменены на 15 участках в 6 субъектах РФ
- 13:00 25.09.2019
- Снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч поддержала ГИБДД
- 12:32 25.09.2019
- Хиллари Клинтон поддержала процедуру импичмента Дональда Трампа
- 12:20 25.09.2019
- Израильская полиция задержала палестинского министра по делам Иерусалима - ТВ
- 12:05 25.09.2019
- Совфед снова назначил Лебедева на должность главы ВС РФ
- 12:00 25.09.2019
- Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в июле на 14%
- 11:32 25.09.2019
- Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать