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Зеленский назвал свои разговоры с Трампом конфиденциальными - CNN

13:05 25.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о конфиденциальном характере его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN в среду.

На вопрос СМИ к главе украинского государства на полях Саммита ООН по целям устойчивого развития в Нью-Йорке Зеленский просто ответил, что его беседы с Трампом являются "частными и конфиденциальными".

На вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмма их разговора была обнародована, Зеленский ответил: "Посмотрим".

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