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Итоги выборов 8 сентября отменены на 15 участках в 6 субъектах РФ

13:20 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на выборах в единый день голосования 8 сентября полностью отменены на 15 избирательных участках в шести субъектах РФ.

"На сегодняшний день признаны недействительными итоги голосования по 15 избирательным участкам в шести субъектах РФ. Это Республики Крым и Тыва, Приморский край, Московская и Орловская области, и город Санкт-Петербург", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

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