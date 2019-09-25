Итоги выборов 8 сентября отменены на 15 участках в 6 субъектах РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на выборах в единый день голосования 8 сентября полностью отменены на 15 избирательных участках в шести субъектах РФ.

"На сегодняшний день признаны недействительными итоги голосования по 15 избирательным участкам в шести субъектах РФ. Это Республики Крым и Тыва, Приморский край, Московская и Орловская области, и город Санкт-Петербург", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

