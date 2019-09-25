Более 1,6 тыс. судей в РФ были привлечены к дисциплинарной ответственности за 5 лет

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,6 тыс. российских судей были привлечены к дисциплинарной ответственности за последние пять лет. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая в Совете Федерации, где рассматривается вопрос о его переназначении на эту должность.

"К дисциплинарной ответственности за пять лет привлечено 1,6 тыс. судей - 34% из них получили замечания, 54% вынесено предупреждения. Прекращены полномочия 125 судей, что составляет 12%", - сказал он.

