Инициатор создания сайта "Миротворец" стал заместителем главы МВД Украины
14:00 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший депутат Верховной рады и внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, известный как инициатор создания скандального сайта "Миротворец", стал заместителем главы МВД. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства Украины.
"В Министерстве внутренних дел [назначены] первый заместитель [министра] Сергей Яровой и пять заместителей - Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Уточняется, что эти назначения вступят в силу с 26 сентября.
Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Он ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.
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