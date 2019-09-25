Британский парламент возобновил свою деятельность

14:12 Источник: Интерфакс

Парламент Великобритании в среду возобновил заседания после того, как накануне Верховный суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает телеканал Sky news.

Примерно в 11:30 по местному времени (13:30) депутаты начали собираться в зале заседаний палаты общин.



"Добро пожаловать обратно на наше место работы", - сказал депутатам спикер палаты общин Джон Беркоу.



Джонсон в свою очередь накануне заявлял, что хотя он не считает правильным это постановление Верховного суда, однако это вердикт, который необходимо уважать.

