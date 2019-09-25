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НОВОСТИ

Британский парламент возобновил свою деятельность

14:12 25.09.2019 Источник: Интерфакс

Парламент Великобритании в среду возобновил заседания после того, как накануне Верховный суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает телеканал Sky news.

Примерно в 11:30 по местному времени (13:30) депутаты начали собираться в зале заседаний палаты общин.

"Добро пожаловать обратно на наше место работы", - сказал депутатам спикер палаты общин Джон Беркоу.

Джонсон в свою очередь накануне заявлял, что хотя он не считает правильным это постановление Верховного суда, однако это вердикт, который необходимо уважать.

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