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НОВОСТИ

Каждая третья проданная в России пара кроссовок является подделкой - СМИ

14:32 25.09.2019 Источник: Коммерсант.ru

Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию. Впрочем, четверть россиян намеренно носят нелегальные кроссовки: большей частью это молодые люди, у которых нет средств на покупку оригинального товара.  Коммерсантъ

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