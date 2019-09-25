Каждая третья проданная в России пара кроссовок является подделкой - СМИ
14:32 25.09.2019 Источник: Коммерсант.ru
НОВОСТИ
- 15:32 25.09.2019
- На долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление - Колокольцев
- 15:12 25.09.2019
- Экс-премьер СССР, сенатор Рыжков награжден медалью Столыпина
- 15:00 25.09.2019
- Возгорание произошло на борту российского траулера в норвежском Тромсе
- 14:19 25.09.2019
- Празднование Дня старшего поколения начнется в столице 25 сентября
- 14:12 25.09.2019
- Британский парламент возобновил свою деятельность
- 14:00 25.09.2019
- Инициатор создания сайта "Миротворец" стал заместителем главы МВД Украины
- 13:32 25.09.2019
- Более 1,6 тыс. судей в РФ были привлечены к дисциплинарной ответственности за 5 лет
- 13:20 25.09.2019
- Итоги выборов 8 сентября отменены на 15 участках в 6 субъектах РФ
- 13:05 25.09.2019
- Зеленский назвал свои разговоры с Трампом конфиденциальными - CNN
- 13:00 25.09.2019
- Снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч поддержала ГИБДД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать