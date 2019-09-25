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НОВОСТИ

Празднование Дня старшего поколения начнется в столице 25 сентября

14:19 25.09.2019

День старшего поколения в нынешнем году будет отмечаться в Москве сотнями концертов, фестивалями, выставками и экскурсиями. Международный день пожилых людей учрежденный Организацией объединенных наций в 90-е, отмечается 1 октября. В России этот праздник известен как День старшего поколения. В Москве его будут отмечать в нынешнем году с 25 сентября по 5 октября.
Программа праздника стартует 25 сентября – в парке «Садовники» состоится концерт, на котором будут выступать и профессиональные артисты, и участники городского проекта «Московское долголетие». Различные события состоятся в 16 парках, а так же на других городских площадках. Например, 27 и 29 сентября в Бабушкинском парке устроят праздник «Главное — душою не стареть», ретро-фестиваль, концерт Академического хора ветеранов войны и труда. В парке «Красная Пресня» 27 сентября проведут встречу со специалистами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, зарядку и мастер-класс по росписи сувениров. В Таганском парке 1 октября проведут фестиваль талантов под названием «Золотая пора». В Воронцовском парке в тот же день организуют вечер романсов и необычный мастер-класс под названием «Танцевальный романс».
Всего по данным официального сайта мэра Москвы, в программу включены 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.

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