Празднование Дня старшего поколения начнется в столице 25 сентября
14:19 25.09.2019
Программа праздника стартует 25 сентября – в парке «Садовники» состоится концерт, на котором будут выступать и профессиональные артисты, и участники городского проекта «Московское долголетие». Различные события состоятся в 16 парках, а так же на других городских площадках. Например, 27 и 29 сентября в Бабушкинском парке устроят праздник «Главное — душою не стареть», ретро-фестиваль, концерт Академического хора ветеранов войны и труда. В парке «Красная Пресня» 27 сентября проведут встречу со специалистами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, зарядку и мастер-класс по росписи сувениров. В Таганском парке 1 октября проведут фестиваль талантов под названием «Золотая пора». В Воронцовском парке в тот же день организуют вечер романсов и необычный мастер-класс под названием «Танцевальный романс».
Всего по данным официального сайта мэра Москвы, в программу включены 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.
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