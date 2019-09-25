Возгорание произошло на борту российского траулера в норвежском Тромсе
15:00 25.09.2019 Источник: Эхо Москвы
На борту российского траулера в норвежском Тромсё произошло возгорание. Как сообщает местная полиция, наблюдается сильное задымление. По одни данным, моряков на борту не было, по другим эвакуировали 25 человек. Проведена также эвакуация людей, которые находились поблизости.
Как передает ТАСС, судно называется «Бухта Наездник». Эхо Москвы
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