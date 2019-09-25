0
0
12
НОВОСТИ

Возгорание произошло на борту российского траулера в норвежском Тромсе

15:00 25.09.2019 Источник: Эхо Москвы

На борту российского траулера в норвежском Тромсё произошло возгорание. Как сообщает местная полиция, наблюдается сильное задымление. По одни данным, моряков на борту не было, по другим эвакуировали 25 человек. Проведена также эвакуация людей, которые находились поблизости. 

Как передает ТАСС, судно называется «Бухта Наездник».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 25.09.2019
На долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление - Колокольцев
0
40
15:12 25.09.2019
Экс-премьер СССР, сенатор Рыжков награжден медалью Столыпина
0
69
14:32 25.09.2019
Каждая третья проданная в России пара кроссовок является подделкой - СМИ
0
158
14:19 25.09.2019
Празднование Дня старшего поколения начнется в столице 25 сентября
0
144
14:12 25.09.2019
Британский парламент возобновил свою деятельность
0
147
14:00 25.09.2019
Инициатор создания сайта "Миротворец" стал заместителем главы МВД Украины
0
154
13:32 25.09.2019
Более 1,6 тыс. судей в РФ были привлечены к дисциплинарной ответственности за 5 лет
0
190
13:20 25.09.2019
Итоги выборов 8 сентября отменены на 15 участках в 6 субъектах РФ
0
200
13:05 25.09.2019
Зеленский назвал свои разговоры с Трампом конфиденциальными - CNN
0
225
13:00 25.09.2019
Снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч поддержала ГИБДД
0
219

Возврат к списку