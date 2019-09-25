Россия поставит Венесуэле вакцины от гриппа
16:00 25.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин пообещал Венесуэле вакцины от гриппа. По словам президента, объём поставок может составить 5 млн доз. Об этом Путин сообщил сегодня на встрече с венесуэльским лидером Николасом Мадуро в Кремле.
В ближайшее время Москва намерена поставить Каракасу полтора миллиона доз вакцины.
Мадуро прилетел в российскую столицу накануне. Помимо встречи с Путиным у него запланированы переговоры с российскими предпринимателями. Говорит Москва
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