Россия поставит Венесуэле вакцины от гриппа

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин пообещал Венесуэле вакцины от гриппа. По словам президента, объём поставок может составить 5 млн доз. Об этом Путин сообщил сегодня на встрече с венесуэльским лидером Николасом Мадуро в Кремле.

В ближайшее время Москва намерена поставить Каракасу полтора миллиона доз вакцины.



Мадуро прилетел в российскую столицу накануне. Помимо встречи с Путиным у него запланированы переговоры с российскими предпринимателями. Говорит Москва

