Суд в Москве приговорил к 3 годам колонии похитителя картины Куинджи из Третьяковки
16:12 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к 3 годам колонии Дениса Чуприкова, признав его виновным в краже картины Архипа Куинджи "Ай- Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корр. ТАСС.
"Назначить наказание Чуприкову в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья Елена Аверченко. В срок отбытия наказания засчитаны девять месяцев, которые фигурант провел в СИЗО.
НОВОСТИ
- 17:13 25.09.2019
- Работы по сооружению Большой кольцевой линии метро развернуты одновременно на всех участках
- 17:12 25.09.2019
- Самые высокие пенсии в РФ получают на Чукотке
- 17:00 25.09.2019
- СК задержал по делу о мошенничестве генерала МВД
- 16:32 25.09.2019
- В России существенно выросли объемы переводов и платежей по картам
- 16:00 25.09.2019
- Россия поставит Венесуэле вакцины от гриппа
- 15:32 25.09.2019
- На долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление - Колокольцев
- 15:12 25.09.2019
- Экс-премьер СССР, сенатор Рыжков награжден медалью Столыпина
- 15:00 25.09.2019
- Возгорание произошло на борту российского траулера в норвежском Тромсе
- 14:32 25.09.2019
- Каждая третья проданная в России пара кроссовок является подделкой - СМИ
- 14:19 25.09.2019
- Празднование Дня старшего поколения начнется в столице 25 сентября
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать