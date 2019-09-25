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Суд в Москве приговорил к 3 годам колонии похитителя картины Куинджи из Третьяковки

16:12 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к 3 годам колонии Дениса Чуприкова, признав его виновным в краже картины Архипа Куинджи "Ай- Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корр. ТАСС.

"Назначить наказание Чуприкову в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья Елена Аверченко. В срок отбытия наказания засчитаны девять месяцев, которые фигурант провел в СИЗО.

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