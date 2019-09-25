В России существенно выросли объемы переводов и платежей по картам
16:32 25.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Объёмы переводов и платежей по картам в России выросли на 25%. Как сообщает Центробанк, в первом полугодии 2019-го они составили 27 трлн 500 млрд рублей.
Обе категории росли примерно одинаково. Платёжные операции составили 12 трлн рублей, переводы — 15,5 трлн. При этом ещё одна карточная операция — снятие наличных — увеличилась всего на 1%. В общем объёме действий с картами доля снятия снизилась на 5%.
Сумма средней покупки по карте составляет 806 рублей. Всего в России сейчас 183 миллиона активных платёжных карт. Говорит Москва
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