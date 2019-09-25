СК задержал по делу о мошенничестве генерала МВД

17:00 Источник: RNS

Следственный комитет завел дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении генерала МВД, замначальника управления по обеспечению охраны общественного порядка Александра Мельникова, сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступили материалы дела.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 ноября 2019 года в отношении первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Мельникова Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. RNS

