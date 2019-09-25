Работы по сооружению Большой кольцевой линии метро развернуты одновременно на всех участках

17:13

Прокладка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро проводится на всех участках проекта, в работе участвуют сразу 14 тоннелепроходческих комплекса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который открыл проходку тоннеля на юго-западном участке БКЛ, сейчас на строительстве активно работают метростроевцы не только из стран Содружества независимых государств, но и из Китая.

«Мы благодарны нашим китайским коллегам, которые вошли в этот проект с помощью одной из своих крупнейших инфраструктурных компаний, и помогают, внедряя новые технологии, в строительстве ряда линий - Большой кольцевой линии и линии Коммунарки. Еще раз хотел поблагодарить за сотрудничество и надеюсь, что этим оно не ограничится», - отметил градоначальник, напомнив, что договоренности о совместном строительстве метро были заключены в присутствии руководителей КНР и РФ.

Первый участок Большого кольца подземки между станциями «Деловой центр» и «Петровский парк» был запущен в феврале 2018 года. Общая длина линии составит 70 км, она будет объединять 31 станцию, полностью завершить строительство новой ветки планируется к 2023 году.

