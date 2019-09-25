Работы по сооружению Большой кольцевой линии метро развернуты одновременно на всех участках
17:13 25.09.2019
«Мы благодарны нашим китайским коллегам, которые вошли в этот проект с помощью одной из своих крупнейших инфраструктурных компаний, и помогают, внедряя новые технологии, в строительстве ряда линий - Большой кольцевой линии и линии Коммунарки. Еще раз хотел поблагодарить за сотрудничество и надеюсь, что этим оно не ограничится», - отметил градоначальник, напомнив, что договоренности о совместном строительстве метро были заключены в присутствии руководителей КНР и РФ.
Первый участок Большого кольца подземки между станциями «Деловой центр» и «Петровский парк» был запущен в феврале 2018 года. Общая длина линии составит 70 км, она будет объединять 31 станцию, полностью завершить строительство новой ветки планируется к 2023 году.
НОВОСТИ
- 18:30 25.09.2019
- В Туркмении скоро заработает система бесконтактной оплаты банковскими картами
- 17:45 25.09.2019
- Самарская область открыта к реализации алюминиевых проектов
- 17:40 25.09.2019
- Алюминиевая ассоциация развивает международное сотрудничество
- 17:40 25.09.2019
- Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского
- 17:12 25.09.2019
- Самые высокие пенсии в РФ получают на Чукотке
- 17:00 25.09.2019
- СК задержал по делу о мошенничестве генерала МВД
- 16:32 25.09.2019
- В России существенно выросли объемы переводов и платежей по картам
- 16:12 25.09.2019
- Суд в Москве приговорил к 3 годам колонии похитителя картины Куинджи из Третьяковки
- 16:00 25.09.2019
- Россия поставит Венесуэле вакцины от гриппа
- 15:32 25.09.2019
- На долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление - Колокольцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать