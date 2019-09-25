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Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского

17:40 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Дональд Трамп опубликовал рассекреченную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

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