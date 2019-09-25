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НОВОСТИ

Алюминиевая ассоциация развивает международное сотрудничество

17:40 25.09.2019

Представители российской Алюминиевой ассоциации приняли участие в совещании с руководителями алюминиевых ассоциаций США, Европейского Союза, Канады, Японии, Бразилии и Австралии, которое состоялось в Нешвилле. В ходе встречи стороны обсудили совместные действия по преодолению дисбаланса на рынке алюминия и алюминиевой продукции. Кроме того, была достигнута договоренность усилить взаимодействие с целью недопущения недобросовестной конкуренции, что полностью соответствует интересам алюминиевой отрасли России и других государств-членов ЕАЭС.

Участники совещания особо отметили роль российских алюминиевых предприятий как добросовестных игроков на глобальном алюминиевом рынке. Также успешными были признаны усилия алюминиевых ассоциаций при достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет продвижение экологичных свойств алюминия и продукции на его основе.

«Регулярные встречи руководителей алюминиевых ассоциаций способствуют созданию доверительных отношений, обмену опытом, а также выработке единой позиции по вопросам глобальной повестки дня алюминиевой промышленности», - отметил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

По информации Алюминиевой ассоциации 

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