Самарская область открыта к реализации алюминиевых проектов
17:45 25.09.2019
На текущий момент лишь четверть (около 900 тыс. т) производимого в стране алюминия перерабатывается российскими предприятиями. При этом сохраняется зависимость от импорта, преимущественно литой продукции. Такие данные были озвучены в ходе состоявшегося совещания Алюминиевой ассоциации с правительством и предприятиями Самарской области в рамках международной выставки-форума «Промышленный салон. Металлообработка», состоявшейся в ВК «Волга-Экспо» в Самаре.
Удвоение объемов глубокой переработки алюминия позволит увеличить вклад алюминиевой отрасли в ВВП страны до 2,5%. Для этого требуется выполнение комплекса мер по развитию действующих и открытию новых производств. Так, уровень загрузки текущих производственных мощностей достаточно высок (например, в прокате, фольге и литье он составляет более 85%), тогда как потребность в новых мощностях продолжит расти в ближайшие годы.
В работе совещания приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства Самарской области, а также руководители предприятий области и общественных организаций. Стороны договорились о взаимодействии при реализации проектов по внедрению инновационных технологий и применению современных алюминиевых решений в машиностроении, авиации, сельском хозяйстве и других отраслях экономики Самарской области.
В рамках совещания состоялось подписание соглашения между Алюминиевой ассоциацией и Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», направленное на укрепление взаимодействия между производителями и потребителями алюминиевой продукции, внедрение новых технологий в бизнес-процессы региона.
«Нам необходимо привлекать ресурсы для стимулирования производств высоких переделов. Уверен, встреча придаст импульс новым амбициозным проектам, способствующим развитию промышленности в регионе», - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.
По информации Алюминиевой ассоциации
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