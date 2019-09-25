В Туркмении скоро заработает система бесконтактной оплаты банковскими картами
18:30 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туркменский акционерный коммерческий банк (АКБ) Rysgal намерен впервые в стране внедрить банковские карты с чипом бесконтактной оплаты. Об этом сообщает в среду государственное агентство "Туркменистан - золотой век".
Отмечается, что на данный момент вступил в завершающую стадию процесс внедрения банком международной платежной системы Mastercard. "Операции с пластиковыми карточками Mastercard уже давно практикуются отечественными банками. Особенность системы, которая будет запущена в АКБ Rysgal, заключается в том, что с ее помощью в Туркменистане впервые внедряется технология бесконтактной оплаты", говорится в сообщении.
По данным агентства, на новые карты зарплата будет зачисляться в национальной валюте, а снятие средств для оплаты услуг и товаров за рубежом будет производиться в валюте страны пребывания по льготному курсу. Бесконтактные платежи можно будет осуществлять при покупках на сумму, не превышающую 50 манатов (около 14,3 доллара).
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