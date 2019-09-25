0
0
38
НОВОСТИ

В Туркмении скоро заработает система бесконтактной оплаты банковскими картами

18:30 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туркменский акционерный коммерческий банк (АКБ) Rysgal намерен впервые в стране внедрить банковские карты с чипом бесконтактной оплаты. Об этом сообщает в среду государственное агентство "Туркменистан - золотой век".

Отмечается, что на данный момент вступил в завершающую стадию процесс внедрения банком международной платежной системы Mastercard. "Операции с пластиковыми карточками Mastercard уже давно практикуются отечественными банками. Особенность системы, которая будет запущена в АКБ Rysgal, заключается в том, что с ее помощью в Туркменистане впервые внедряется технология бесконтактной оплаты", говорится в сообщении.

По данным агентства, на новые карты зарплата будет зачисляться в национальной валюте, а снятие средств для оплаты услуг и товаров за рубежом будет производиться в валюте страны пребывания по льготному курсу. Бесконтактные платежи можно будет осуществлять при покупках на сумму, не превышающую 50 манатов (около 14,3 доллара).


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:45 25.09.2019
Самарская область открыта к реализации алюминиевых проектов
0
115
17:40 25.09.2019
Алюминиевая ассоциация развивает международное сотрудничество
0
110
17:40 25.09.2019
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского
0
118
17:13 25.09.2019
Работы по сооружению Большой кольцевой линии метро развернуты одновременно на всех участках
0
147
17:12 25.09.2019
Самые высокие пенсии в РФ получают на Чукотке
0
149
17:00 25.09.2019
СК задержал по делу о мошенничестве генерала МВД
0
156
16:32 25.09.2019
В России существенно выросли объемы переводов и платежей по картам
0
176
16:12 25.09.2019
Суд в Москве приговорил к 3 годам колонии похитителя картины Куинджи из Третьяковки
0
205
16:00 25.09.2019
Россия поставит Венесуэле вакцины от гриппа
0
214
15:32 25.09.2019
На долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление - Колокольцев
0
232

Возврат к списку