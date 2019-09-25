Священнослужитель задержан правоохранителями предположительно по жалобе приемных детей

19:00 Источник: НГ-Online

Настоятель Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающий около 70 приемных детей, протоиерей Николай Стремский задержан правоохранительными органами, сообщили местные СМИ.

По их информации, Ленинский районный суд Оренбурга в среду избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Интерфакс" пока не располагает информацией суда по этому поводу.

О том, какое обвинение предъявлено отцу Николаю, правоохранительные органы журналистам сообщить отказались. По некоторым данным, священник был задержан в связи с жалобами его приёмных детей.

В Оренбургской епархии заявили, что ее позиция в отношении задержанного клирика будет озвучена после получения подробностей от следственных органов.

Между тем в СУ СКР по Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" отказались прокомментировать ситуацию. "Воздерживаемся (от комментариев - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.

По данным регионального управления МВД, на улице Вокзальная в поселке Саракташ правоохранители заметили автомобиль "Мерседес", припаркованный в зоне действия знака "Стоянка запрещена". На требование предъявить документы водитель тронулся с места и на большой скорости стал двигаться по улицам поселка, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В результате преследования водитель был задержан на территории Свято-Троицкой обители милосердия. Он оказал неповиновение полицейским, пытался оттолкнуть их и скрыться, но, в конце концов, был задержан и доставлен в отдел полиции. По данным правоохранительных органов, у священника "имелись видимые признаки алкогольного опьянения", однако он отказался от медицинского освидетельствования.

После этого отец Николай стал фигурантом уголовного дела, и Оренбургская епархия на несколько месяцев запретила его в служении.