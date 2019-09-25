Муфтий Москвы считает, что многоженство может стать гарантом соблюдения прав женщин
20:30 25.09.2019 Источник: НГ-Online
Многоженство может стать законной практикой в России, считает муфтий Москвы Ильдар Алятдинов, сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».
«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», — сказал он.
Муфтий так же приводит статистику по России согласно которой число женщин превышает количество мужчин и напоминает, что в таких регионах как Татарстан, Чечня или Дагестан многоженство уже существует. Он полагает, что это может гарантировать женщинам соблюдение их прав, но вопрос должен рассматриваться в компетентных органах с привлечением экспертов исламского законодательства.
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