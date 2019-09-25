Посредником между США с Саудовской Аравией и Ираном может выступить Пакистан

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявил в среду журналистам в штаб-квартире ООН премьер- министр страны Имран Хан.

Он напомнил, что перед поездкой на 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН побывал в Саудовской Аравии для обсуждения ситуации вокруг атак на ее нефтяные объекты и в том числе провел встречу с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Он также просил меня поговорить с президентом Ирана [Хасаном Роухани] так как знал, что у меня запланирована с ним встреча", - рассказал Хан.

В понедельник у главы пакистанского правительства состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом. "Трамп спросил у меня, могу ли я повлиять на деэскалацию ситуации и предложить какую-то другую сделку. На это я ответил, что Пакистан предпримет все усилия", - подчеркнул премьер-министр



