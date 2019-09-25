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Киев готов расследовать дело Байдена, но есть более важные вопросы - Зеленский

22:30 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева расследовать дело, связанное с сыном бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом он заявил в среду в Нью-Йорке во время общения с прессой совместно с президентом США Дональдом Трампом.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обещал ли он Трампу такое расследование во время июльского телефонного разговора с президентом США. Зеленский отметил, что Украина - независимое государство, так же как независимой является и генеральная прокуратура страны.

"Вы знаете, у нас новый (генпрокурор) Руслан Рябошапка - очень хороший, честный человек, и с образованием, и с западным опытом. И будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела, какие тут могут быть обещания?", - прокомментировал украинский президент.

Между тем Зеленский прямо не ответил на вопрос о том, началось ли на Украине такое расследование. "У нас есть свое государство - Украина, у нас есть намного более важные вопросы. Это дела, которые намного более важные для каждого украинца - это Иловайск ("иловайский котел" в Донбассе, когда погибли украинские военные - прим. ТАСС), это "майдан", это коррупция, о которой сейчас говорил президент Трамп", - сказал Зеленский.

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