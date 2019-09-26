Трамп рассказал, кто угрожал Зеленскому
07:00 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому угрожали представители оппозиционной Демократической, а не правящей Республиканской партии Соединенных Штатов.
"Я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и пытались заставить нового президента <...> в виде политической угрозы делать то, чего они хотели. Они ему угрожали <...>. Это то, в чем они обвиняют меня, но я этого не делал, я никому не угрожал", - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
НОВОСТИ
- 08:20 26.09.2019
- СМИ: Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским
- 08:00 26.09.2019
- В Москве сегодня 9-11 градусов тепла и без осадков
- 07:40 26.09.2019
- Зеленский поделился темой разговора с Лавровым
- 07:20 26.09.2019
- В Барнауле аварийно сел "Боинг", более 50-ти человек пострадали
- 22:30 25.09.2019
- Киев готов расследовать дело Байдена, но есть более важные вопросы - Зеленский
- 21:30 25.09.2019
- Посредником между США с Саудовской Аравией и Ираном может выступить Пакистан
- 20:30 25.09.2019
- Муфтий Москвы считает, что многоженство может стать гарантом соблюдения прав женщин
- 19:30 25.09.2019
- Предложение РФ ввести мораторий на РСМД в НАТО посчитали нереальным
- 19:00 25.09.2019
- Священнослужитель задержан правоохранителями предположительно по жалобе приемных детей
- 18:30 25.09.2019
- В Туркмении скоро заработает система бесконтактной оплаты банковскими картами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать