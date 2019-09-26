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НОВОСТИ

Трамп рассказал, кто угрожал Зеленскому

07:00 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому угрожали представители оппозиционной Демократической, а не правящей Республиканской партии Соединенных Штатов.

"Я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и пытались заставить нового президента <...> в виде политической угрозы делать то, чего они хотели. Они ему угрожали <...>. Это то, в чем они обвиняют меня, но я этого не делал, я никому не угрожал", - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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