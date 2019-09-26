Зеленский поделился темой разговора с Лавровым
07:40 26.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о коротком диалоге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на торжественном приеме 24 сентября в Нью-Йорке.
"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом. Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли", - сказал Зеленский.
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