Зеленский поделился темой разговора с Лавровым

07:40 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о коротком диалоге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на торжественном приеме 24 сентября в Нью-Йорке.

"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом. Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли", - сказал Зеленский.