СМИ: Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, поднявшего тревогу из-за беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом сообщила в среду газета "Хилл" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, процесс снятия грифа секретности с документа в настоящий момент завершен, однако пока остается неясным, когда текст жалобы будет обнародован. Кроме того, источник подчеркнул, что из документа при публикации, как ожидается, будет изъята некоторая информация.

Эти данные по сути подтвердил и член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Крис Стюарт (республиканец от штата Юты). "Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать ее", - написал он в своем "Твиттере", не уточнив, откуда у него появилась такая информация.

Ранее в среду с жалобой дали ознакомиться членам спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Оригинал был доставлен в здание Капитолия, где его смогли изучить председатели спецкомитетов Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), а также некоторые другие законодатели. Тем не менее сам текст документа пока не был обнародован и передан Конгрессу. Палата представителей также приняла в среду резолюцию, которая не имеет никакой юридически обязывающей силы, с призывом предоставить текст жалобы законодательной ветви власти.

Демократ Шифф, ознакомившись с документом, назвал содержащиеся в нем сведения вызывающими "крайнее беспокойство". При этом многие республиканцы, которые видели текст жалобы, отнеслись к ней спокойно и заявили, что не возражают против ее обнародования. Они убеждены, что содержащиеся в ней сведения не способны сколько-нибудь навредить президенту США.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что осведомитель не имел полноценной информации на счет беседы с Зеленским.