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МВД РФ может получить самый большой бюджет из всех силовых ведомств в 2020 году

09:00 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет МВД России в 2020 году может превысить 1 трлн рублей и станет самым большим среди всех силовых структур. Это следует из приложения к законопроекту "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, бюджет МВД превысит 1 трлн рублей и будет сопоставим с бюджетом МВД 2016 года, до образования Росгвардии: тогда он также превышал 1 трлн рублей. В 2021 году на МВД предусмотрено средств в размере свыше 765,5 млрд рублей, в 2022-м - почти 790 млрд рублей.

На втором месте после МВД следует Федеральная служба войск национальной гвардии, бюджет которой в 2020 году может составить почти 249 млрд рублей. При этом в 2021-2022 годах расходы на Росгвардию возрастут до 255,5 млрд и 263,7 млрд рублей соответственно.

Бюджет МЧС России, согласно документу, в 2020 году составит чуть более 180 млрд рублей и в ближайшие два года будет расти. Планируется, что в 2021-м он превысит 185 млрд рублей, а в 2022 году достигнет почти 193 млрд рублей.

Из открытой части бюджета расходы на ФСБ заявлены в размере более 70 млрд рублей, на Службу внешней разведки - свыше 52 тысяч рублей, но большинство статей бюджета этих спецслужб засекречено.

В целом, как следует из документа, бюджет силовых структур в 2020 году увеличится.

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