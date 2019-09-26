МВФ возглавила болгарский экономист Кристалина Георгиева
09:05 26.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Болгарский экономист Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд. Как говорится на сайте организации, ее избрали на пятилетний срок. Она начнет работу в начале следующего месяца. За последние 75 лет Георгиева стала первой представительницей страны с развивающейся экономикой, которая возглавила МВФ. Ранее она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка и входила в состав Еврокомиссии.
Георгиева заняла пост Кристин Лагард, которая, в свою очередь, стала руководителем Европейского центрального банка.
Членами МВФ на сегодняшний день являются 189 стран. Эхо Москвы
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