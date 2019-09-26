Сформировать правительство Израиля вновь поручено Нетаньяху
09:20 26.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Израиля поручил премьер-министру сформировать правительство. Такое решение Реувен Ривлин принял после консультаций с представителями партий. Поддержать Биньямина Нетаньяху порекомендовали 55 парламентариев, 54 высказались в поддержку его основного соперника – Бени Ганца.
По итогам выборов партия «Ликуд» действующего главы правительства заняла на одно место меньше, чем оппозиционный блок «Кахоль Лаван». Остальные мандаты получили семь других объединений. Нужного для формирования правительства количества голосов нет ни у кого.
Президент предупредил, что коалиция должна определиться в срок до одного месяца. В крайнем случае его можно будет продлить еще на две недели. Эхо Москвы
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