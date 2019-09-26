Белый дом может задержать выделение денег Украине

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Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе. Общая сумма субсидии составляет $250 млн.

Речь идёт о финансовых вливаниях, которые были разморожены 12 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство не уточняет, связана ли задержка с принятым ранее решением Трампа заблокировать помощь Украине по линии Пентагона и Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказывается помогать Украине деньгами в одиночку. News.ru

