Около 9% бензина и дизеля в России является суррогатом - СМИ

10:00 Источник: Известия

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке. Эксперты объясняют улучшение качества введением оборотных штрафов, а также изменениями в налоговом законодательстве. Минпромторг ранее предлагал запретить продажу суррогата на АЗС, чтобы у заправок не возникало соблазна выдавать его за автомобильное топливо, сообщили«Известиям» в ведомстве.

На автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год, сообщили «Известиям» в Росстандарте. При этом весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн т. Проведенные федеральным агентством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС (81 из 920 проверенных к 24 сентября) продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества.

Независимые заправки «грешат» в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых –– 13% (52 АЗС).

