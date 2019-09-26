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Захарова назвала выступление Зеленского на Генассамблее ООН "пропагандистской мишурой"

10:05 26.09.2019 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сочла выступление украинского президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН «пропагандистской мишурой». Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова отметила, что Зеленский поехал на международное мероприятие без знания того, о чем там нам нужно говорить. По ее словам, на заседания ООН обсуждаются концептуальные взгляды на мир и современные процессы.

«Конечно и о себе говорить надо, о своих странах, но приезжать с какой-то пропагандистской мишурой...», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН.  Газета.Ru

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