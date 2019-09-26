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Горевший в Норвегии российский траулер затонул - ТВ

10:32 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший 22 часа в норвежском Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала. Это следует из трансляции телеканала Эн-эр-ко.

Первые сообщения о задымлении на траулере поступили около 11:00 по местному времени (12:00 мск) в среду. Как сообщил ТАСС судовладелец Мурманский траловый флот, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По версии норвежских пожарных, во время сварочных работ загорелись рыболовные сети. На борту горело гидравлическое масло и пластик.

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